Проект «Россия — Моя история» планирует расширить сотрудничество с «Артеком»

«Мы благодарны Артеку за то, что мы уже третий год являемся его стратегическим партнером, как по размещению мобильных исторических парков, так и по совместной работе над международными сменами. Мы как федеральный оператор по продвижению русского языка под эгидой Минпросвещения проводим международные смены в Артеке. Но сегодня мы начали с центром прорабатывать возможность расширения исторического просвещения на его базе», — сказал собеседник агентства.