Проект «Россия — Моя история» планирует расширить сотрудничество с «Артеком»

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Мультимедийные парки «Россия — моя история» расширят сотрудничество с международным детским центром «Артек», сообщил ТАСС директор Ассоциации исторических парков «Россия — Моя история» Иван Есин.
Мобильные исторические парки «Россия — Моя история» созданы Фондом гуманитарных проектов при поддержке Министерства просвещения РФ. Они позволяют знакомить жителей разных регионов страны с историей России, выдающимися личностями, достижениями науки и современными профессиями в интерактивном и мультимедийном формате.
«Мы благодарны Артеку за то, что мы уже третий год являемся его стратегическим партнером, как по размещению мобильных исторических парков, так и по совместной работе над международными сменами. Мы как федеральный оператор по продвижению русского языка под эгидой Минпросвещения проводим международные смены в Артеке. Но сегодня мы начали с центром прорабатывать возможность расширения исторического просвещения на его базе», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что сейчас решается вопрос о том, в каком виде экспозиции проекта могут быть переведены из формата мобильных автопоездов в постоянную площадку. Кроме того, фонд надеется расширить работу в рамках международных смен, которая способствует культурному обмену молодого поколения и знакомит иностранцев с историей России. «Всего за три года у нас более 500 ребят из разных стран участвовали в международных сменах [проведенных при участии организации]», — подчеркнул Есин.
Проект «Россия — моя история» — это мультимедийные комплексы в различных регионах РФ, где представлена история страны с древнейших времен. Информация преподносится при помощи современных технологий — видеостен, панорамных кинотеатров, 3D-реконструкций городов и сражений, голографических инсталляций. В настоящее время работает 26 стационарных парков, также запущены два автопоезда, обеспечивающие работу мобильных экспозиций, и мобильный парк модельного формата.
«Артек» — знаменитый пионерский лагерь СССР, основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с РФ в 2014 году детский центр, состоящий из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Он принимает около 40 тыс. детей в год, в том числе тысячи иностранцев.