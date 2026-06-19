Новый ГОСТ сдвинул открытие крематория под Омском

Само здание на Красноярском тракте уже построили, строительный забор убрали, но территория пока не благоустроена. Сейчас на объекте продолжаются отделочные работы, ожидают приезда иностранных специалистов для монтажа печей. Открытие обещали к концу 2025 года, затем перенесли на осень 2026-го. Новой даты пока нет.