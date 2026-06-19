Новый ГОСТ сдвинул открытие крематория под Омском

Открытие первого крематория в Омской области вновь откладывается, об этом сообщил инвестор проекта в беседе с нашими коллегами из «Омск-информ». Причина — новый ГОСТ, который вступает в силу 1 августа. Уже возведённое здание в посёлке Надеждино придётся частично перестраивать: корректировать планировку помещений, зоны для посетителей и технические комнаты, чтобы объект сразу работал по новым стандартам.
Само здание на Красноярском тракте уже построили, строительный забор убрали, но территория пока не благоустроена. Сейчас на объекте продолжаются отделочные работы, ожидают приезда иностранных специалистов для монтажа печей. Открытие обещали к концу 2025 года, затем перенесли на осень 2026-го. Новой даты пока нет.
Инвестор также сообщил, что после запуска стоимость кремации для омичей составит 19−26 тысяч рублей — это почти в три раза дешевле традиционного захоронения.
Ранее мы рассказывали, что под Омском готовят к открытию первый крематорий — строительный забор убрали, но территория ещё не облагорожена.