В Самарской области к 2036 году зарплаты вырастут на 63%

«Реализация стратегии пройдет в два этапа. Первый — с 2026 по 2030 год — будет направлен на укрепление конкурентных преимуществ региона и создание базы для будущих изменений. Второй — с 2031 по 2036 год — предполагает закрепление и наращивание достигнутых результатов», — рассказал Павел Финк.