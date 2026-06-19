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В Самарской области к 2036 году зарплаты вырастут на 63%

В Самарской области к 2036 году коэффициент роста рождаемости вырастет до 1,7.

Источник: Комсомольская правда

17 июня на заседании правительства Самарской области детально обсудили проект Стратегии социально-экономического развития до 2036 года. Чтобы учесть мнение жителей, провели стратегические сессии, создали общественные комиссии и «Городской комитет “Самара 450”.

«Реализация стратегии пройдет в два этапа. Первый — с 2026 по 2030 год — будет направлен на укрепление конкурентных преимуществ региона и создание базы для будущих изменений. Второй — с 2031 по 2036 год — предполагает закрепление и наращивание достигнутых результатов», — рассказал Павел Финк.

Среди ключевых целей — рост суммарного коэффициента рождаемости: к 2030 году до 1,5, к 2036 году- до 1,7. Реальная зарплата к 2030 году должна вырасти на 24% по сравнению с текущим уровнем, а к 2036 году — на 63%.