Грозит ли рублю девальвация до конца 2026 года

Как отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, весной 2026 года наблюдалось укрепление рубля. Это было обусловлено двумя ключевыми факторами. Во-первых, Министерство финансов временно приостановило покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Во-вторых, значительный рост экспортной выручки российских компаний, вызванный резким повышением мировых цен на энергоносители, также поддержал рубль.
Эксперт прогнозирует постепенное изменение конъюнктуры во втором полугодии. Потавин выделяет два сценария, которые могут оказать давление на курс национальной валюты и привести к его ослаблению. Первый сценарий — потенциальное снижение мировых цен на нефть в случае деэскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке и стабилизации поставок. Второй сценарий — ожидаемое сокращение объемов валютных интервенций со стороны Банка России.
Несмотря на эти риски, по прогнозу аналитика, к концу 2026 года курс доллара США может находиться в диапазоне 83−85 рублей. При этом эксперт подчеркивает, что на данный момент нет оснований говорить о предпосылках для резкой и неконтролируемой девальвации рубля.