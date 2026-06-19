Грозит ли рублю девальвация до конца 2026 года

Эксперт прогнозирует постепенное изменение конъюнктуры во втором полугодии. Потавин выделяет два сценария, которые могут оказать давление на курс национальной валюты и привести к его ослаблению. Первый сценарий — потенциальное снижение мировых цен на нефть в случае деэскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке и стабилизации поставок. Второй сценарий — ожидаемое сокращение объемов валютных интервенций со стороны Банка России.