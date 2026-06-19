Назначен суд по законности эксплуатации омского ТЦ «Флагман»

«Рядом с принадлежащим истцу объектом в 2007 году был возведен и введен в эксплуатацию торгово-офисный комплекс “Флагман”. Полагая, что этот комплекс возведен с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности (в части соблюдения требуемого расстояния между зданиями), истец обратился в суд», — сообщают в пресс-службе судов.