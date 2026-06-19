Назначен суд по законности эксплуатации омского ТЦ «Флагман»

Пресс-служба судов Омской области сообщает в пятницу, 19 июня 2026 года, что Центральный районный суд Омска приступил к рассмотрению гражданского дела по иску о запрете эксплуатации торгово-офисного комплекса «Флагман» до устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности.
Сообщается, что с иском в суд обратился владелец здания 1917 года постройки, которое расположено по адресу: Омск, ул. Косарева, 103. Отмечается, что этот объект является памятником культурного наследия Омской области.
«Рядом с принадлежащим истцу объектом в 2007 году был возведен и введен в эксплуатацию торгово-офисный комплекс “Флагман”. Полагая, что этот комплекс возведен с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности (в части соблюдения требуемого расстояния между зданиями), истец обратился в суд», — сообщают в пресс-службе судов.
Судом привлечены третьи лица, назначено судебное заседание.
Ранее «СуперОмск» сообщал, что 25 мая 2026 года официально ликвидировано ООО «Супермаркет “Флагман”» Натальи Басалай.
Юридическое лицо торговой точки, некогда располагавшейся в здании одноименного торгово-офисного комплекса, основано в апреле 2015 года. Наталья Басалай являлась его единственным владельцем с момента основания. В январе 2026 года объявлено о решении представителей ООО ликвидировать компанию, с 2021-го подававшую «нулевую» финансовую отчетность.