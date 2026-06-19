Счетная палата нашла нарушения при закупках ИТ-оборудования Минфином

В Минфине сообщили «Ъ», что закупки проходили в рамках действующего законодательства. Там также отметили, что обязанность покупать ИТ-оборудование только у производителя сейчас не установлена, однако ведомство вместе с Минпромторгом уже работает над возможными изменениями с учетом замечаний Счетной палаты. В Счетной палате отказались от комментариев.