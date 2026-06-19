Августовский фьючерс на золото составлял $4,141 тыс. за тройскую унцию, теряя 2,45% к закрытию предыдущего дня. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex к 8:11 мск. Последний раз золото торговалось ниже отметки $4,15 тыс. за унцию 11 июня 2026 года.
Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже $4,15 тыс. впервые с 11 июня
Августовский фьючерс на золото составлял $4,141 тыс. за тройскую унцию, теряя 2,45% к закрытию предыдущего дня. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex к 8:11 мск. Последний раз золото торговалось ниже отметки $4,15 тыс. за унцию 11 июня 2026 года.