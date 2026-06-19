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Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже $4,15 тыс. впервые с 11 июня

Августовский фьючерс на золото составлял $4,141 тыс. за тройскую унцию, теряя 2,45% к закрытию предыдущего дня. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex к 8:11 мск. Последний раз золото торговалось ниже отметки $4,15 тыс. за унцию 11 июня 2026 года.

Августовский фьючерс на золото составлял $4,141 тыс. за тройскую унцию, теряя 2,45% к закрытию предыдущего дня. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex к 8:11 мск. Последний раз золото торговалось ниже отметки $4,15 тыс. за унцию 11 июня 2026 года.

К тому же моменту фьючерс на серебро с поставкой в июле опускался на 4,33% — до $63,44 за тройскую унцию. Такие драгметаллы отреагировали на отмену переговоров США и Ирана по мирному урегулированию в Швейцарии. Встреча должна была состояться 19 июня на горнолыжном курорте Бургеншток.

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