Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже $4,15 тыс. впервые с 11 июня

К тому же моменту фьючерс на серебро с поставкой в июле опускался на 4,33% — до $63,44 за тройскую унцию. Такие драгметаллы отреагировали на отмену переговоров США и Ирана по мирному урегулированию в Швейцарии. Встреча должна была состояться 19 июня на горнолыжном курорте Бургеншток.