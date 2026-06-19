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Сечин назвал сроки ввода первой очереди порта «Восток ойла»

«Роснефть» намерена ввести первую очередь порта Бухта Север проекта «Восток ойл» в сентябре 2026 года. Об этом сообщил глава компании Игорь Сечин на собрании акционеров.

«Роснефть» намерена ввести первую очередь порта Бухта Север проекта «Восток ойл» в сентябре 2026 года. Об этом сообщил глава компании Игорь Сечин на собрании акционеров.

«По завершении нашей работы здесь, во Владивостоке, я спланировал посещение проекта “Восток ойл”, мы обеспечим завершение стыковочных работ по нефтепроводу», — рассказал господин Сечин (цитата по ТАСС).

Глава «Роснефти» объявил о завершении строительства нефтепровода общей протяженностью 790 км. «Построен высокотехнологичный и безопасный подводный переход через реку Енисей, который выполнен в двухниточном исполнении протяженностью по 5,7 км каждая», — уточнил Игорь Сечин. По его словам, трубопровод проложен на глубине около 50 м с заглублением до 8 м в дно реки.

«Восток ойл» — флагманский проект «Роснефти» на Таймыре. Включает 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе. Там расположены 13 месторождений нефти и газа. В том числе разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые участки.

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