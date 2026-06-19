Сечин назвал сроки ввода первой очереди порта «Восток ойла»

Глава «Роснефти» объявил о завершении строительства нефтепровода общей протяженностью 790 км. «Построен высокотехнологичный и безопасный подводный переход через реку Енисей, который выполнен в двухниточном исполнении протяженностью по 5,7 км каждая», — уточнил Игорь Сечин. По его словам, трубопровод проложен на глубине около 50 м с заглублением до 8 м в дно реки.