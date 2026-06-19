Опрос ВТБ: каждый третий дальневосточник не знает, как оформить налоговый вычет

Результаты опроса* ВТБ показали, что около 10% жителей Дальнего Востока ежегодно подают документы на налоговый вычет, а еще треть отметили, что не знают, за какие услуги можно получить частичный возврат средств. При этом спрос на упрощенные цифровые сервисы растет — треть опрошенных готова доверить подачу документов на налоговый вычет банкам, если у них есть такие инструменты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».