Нижегородские медики получили соцвыплаты на 1,42 млрд рублей с начала года

Размер выплат варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста, типа медицинской организации и продолжительности отработанного времени. Наибольшая сумма — до 50 тысяч рублей — предусмотрена для врачей районных больниц, поликлиник и учреждений первичного звена, расположенных в населённых пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек. Для среднего медперсонала в таких же учреждениях выплата составляет до 30 тысяч рублей.