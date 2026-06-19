Недвижимость в Казахстане: что происходит с ценами и спросом в 2026 году

Чаще всего покупатели жилой недвижимости выбирают одно- или двухкомнатные квартиры. Доли таких квартир в общем количестве сделок купли-продажи в мае текущего года составили по 28,5%, число договоров — по 8,7 тыс. Продажи и тех, и других были меньше, чем годом ранее: «однушек» — на 10,9%, «двушек» — на 14,7%. На третьем месте по доле сделок (23,1%) оказались индивидуальные дома: чуть больше 7 тыс. договоров. Спрос на такую недвижимость за год упал на 9,1%. Категорией со значимым количеством сделок также были трёхкомнатные квартиры: 4,9 тыс. договоров. Правда, в мае 2026-го их купили на 7% меньше, чем годом ранее.