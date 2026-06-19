Недвижимость в Казахстане: что происходит с ценами и спросом в 2026 году

На основе данных НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”» ведомство опубликовало отчёт по количеству сделок купли-продажи жилья. В мае в стране было заключено 30,4 тыс. сделок с жилой недвижимостью — на 13,5% меньше, чем в апреле. Городами, где заключается больше всего сделок, остаются мегаполисы. В Алматы и Астане за май текущего года было подписано 10 тыс. договоров купли-продажи жилья, что составило треть от общего показателя по стране.
Практически во всех регионах, кроме Атырауской и Туркестанской областей, в последнем весеннем месяце наблюдалось падение спроса в сравнении с апрелем. Самая заметная отрицательная динамика пришлась на Кызылординскую (минус 35,5%) и Западно-Казахстанскую (минус 18,5%) области, а также Алматы (минус 24,2%).
В годовой динамике также был отмечен спад. Так, в сравнении с маем 2025-го общее количество сделок купли-продажи жилой недвижимости уменьшилось на 10,5%. Особенно заметное сокращение наблюдалось в Алматы (минус 31,2%), Западно-Казахстанской области (минус 22,2%) и Шымкенте (минус 16,2%). Рост числа договоров купли-продажи был зафиксирован всего в 5 из 20 регионов. Впечатляющая динамика пришлась на Туркестанскую (плюс 69,6%) и Акмолинскую (плюс 16,7%) области. Более сдержанные показатели роста наблюдались в Мангистауской (плюс 5,7%), Актюбинской (плюс 4,7%) и Костанайской (плюс 0,7%) областях.
Снижение покупательского спроса наблюдалось практически по всем видам благоустроенного жилья. Исключение составили разве что многокомнатные (от 6 комнат) квартиры, но, поскольку абсолютное количество сделок по ним минимально, они не влияют на общие показатели.
Чаще всего покупатели жилой недвижимости выбирают одно- или двухкомнатные квартиры. Доли таких квартир в общем количестве сделок купли-продажи в мае текущего года составили по 28,5%, число договоров — по 8,7 тыс. Продажи и тех, и других были меньше, чем годом ранее: «однушек» — на 10,9%, «двушек» — на 14,7%. На третьем месте по доле сделок (23,1%) оказались индивидуальные дома: чуть больше 7 тыс. договоров. Спрос на такую недвижимость за год упал на 9,1%. Категорией со значимым количеством сделок также были трёхкомнатные квартиры: 4,9 тыс. договоров. Правда, в мае 2026-го их купили на 7% меньше, чем годом ранее.
Если рассматривать помесячную динамику предыдущих лет, падение спроса в мае в сравнении с апрелем — вполне ожидаемая и объяснимая в это время года картина. И в 2025-м, и в 2024-м в мае количество сделок с жилой недвижимостью было меньше, чем в апреле. Главное отличие текущего момента: в мае 2026-го падение спроса стало наиболее выраженным.
В целом в помесячной динамике прослеживается устойчивый сезонный подъём активности на рынке жилья во второй половине года: в 2024 и 2025 годах пик количества сделок приходился на декабрь: 50,0 тыс. и 53,1 тыс. договоров соответственно. Достаточно заметные значения также были отмечены в июле-октябре, когда число договоров стабильно превышало 39 тыс. При этом в начале года наблюдалось относительное сокращение: в январе-марте показатели традиционно варьировались в диапазоне 26,4−31,7 тыс. сделок, что отражает типичную для рынка цикличность спроса.
Охлаждение покупательского спроса на жилую недвижимость можно проследить и по индексам цен на жильё. Нет, удорожание не прекратилось, просто этот процесс замедлился. Максимальных значений рост цен на новостройки достиг в январе текущего года, когда, согласно данным БНС, индекс составил 117%. К маю годовое удорожание постепенно замедлилось до 14,5%.
На рынке перепродажи благоустроенного жилья прослеживается аналогичная тенденция: со 114,6% в декабре прошлого года индекс также перешёл к умеренному снижению: в мае 2026-го он составил уже 110,8 %. При этом на протяжении всего периода рост цен на вторичное жильё оставался ниже, чем на новое, что указывает на различную чувствительность сегментов к рыночным условиям.
Региональная дифференциация индекса цен на жилую недвижимость в мае текущего года оставалась выраженной. В ряде крупных городов рост стоимости нового жилья существенно опережал среднереспубликанский показатель (114,5 %). Например, в Актобе индекс достиг 119,5 %, а в Астане — 118,2 %, что может быть связано с локальными факторами, от инфраструктурного развития до ограниченного предложения на первичном рынке. При этом в некоторых населённых пунктах динамика была заметно слабее. В Жезказгане удорожание составило лишь 1%, а в Петропавловске цены и вовсе не росли.
На рынке перепродажи жилья картина была менее однородной: в отдельных городах темпы роста превышали показатели первичного сегмента. Так, в Талдыкоргане индекс цен на вторичное жильё достиг 114,4% (при удорожании новостроек всего на 3,5%), а в Кокшетау — 111,7% (при росте стоимости квартир в новых домах на 1,7%). В целом же по республике рост цен жилья на вторичном рынке (плюс 10,8 %) оставался ниже, чем удорожание новостроек, сохраняя сложившийся тренд.