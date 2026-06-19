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В Омске обустроят ещё восемь ливнёвок на 6 миллионов рублей

Объекты появятся в Октябрьском округе.

Источник: Om1 Омск

В Омске объявлен тендер на строительство восьми объектов ливневой канализации в Октябрьском округе. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, общая протяжённость лотков для сточных вод составит примерно два километра. На проект в муниципальном бюджете заложено около 6 миллионов рублей. Ожидается, что подрядчик приступит к работам в июле.

Специалисты проложат в каждой точке трубы, кроме того, им предстоит комплексно подготовить территорию: расчистить и спланировать канавы, укрепить их песком и асфальтобетоном, смонтировать водопропускные системы и дождеприёмники.

В администрации Октябрьского округа пояснили, что места для новых ливнёвок выбраны на проблемных участках, где после осадков собирается в больших объёмах вода. Это следующие адреса:

— пересечение улиц Лизы Чайкиной и Богдана Хмельницкого;

— пересечение улиц Новосибирская и 8-я Рабочая;

— улица 6-я Рабочая;

— улица 3-я Кордная, 18;

— улица Кирова, 14;

— улица В. Товстухи, 4;

— улица 5-я Кордная, 11 и 11Б;

— улица П. Осминина, 6.