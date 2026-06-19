В Омске обустроят ещё восемь ливнёвок на 6 миллионов рублей

В Омске объявлен тендер на строительство восьми объектов ливневой канализации в Октябрьском округе. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, общая протяжённость лотков для сточных вод составит примерно два километра. На проект в муниципальном бюджете заложено около 6 миллионов рублей. Ожидается, что подрядчик приступит к работам в июле.