Озвучены прогнозы по нефтегазовым доходам бюджета России

Тем не менее консенсус-прогноз экспертов выглядит оптимистично. До конца года стоимость Brent ожидается в диапазоне 72−85 долларов за баррель, а Urals — в пределах 60−75 долларов. В ближайшие месяцы российское сырье будет торговаться по 60−70 долларов. Это гарантирует бюджету необходимый запас прочности, поскольку цена Urals удержится выше заложенной в бюджете планки в 59 долларов за баррель.