В каких странах самые высокие и самые низкие заработные платы — исследование

Более низкими показателями средних ежемесячных заработных плат на пространстве СНГ в 2025 году отметились Беларусь (83-е место в мире — 728 долларов, или 356 275 тенге), Армения (89-е место в мире — 648 долларов, или 317 124 тенге), Азербайджан (97-е место в мире — 601 доллар, или 294 123 тенге), Узбекистан (117-е место в мире — 458 долларов, или 224 140 тенге), Кыргызстан (132-е место в мире — 335 долларов, или 163 945 тенге) и Таджикистан (138-е место в мире — 276 долларов, или 135 071 тенге).