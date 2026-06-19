Почти в два раза увеличатся взносы на содержание жилья в Алматы

В Алматы с 28 июня 2026 года решением маслихата минимальные взносы на управление объектом кондоминиума будут увеличены почти в два раза. На 2026 год минимальный размер взносов составит 0,016 МРП, что эквивалентно 70 тенге за один квадратный метр в месяц. В 2025 году взнос был 40 тенге.