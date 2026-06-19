Почти в два раза увеличатся взносы на содержание жилья в Алматы

Собственники квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах обязаны вносить взносы на управление объектом кондоминиума, которые представляют собой обязательные ежемесячные платежи на содержание общего имущества многоквартирного дома.
В Алматы с 28 июня 2026 года решением маслихата минимальные взносы на управление объектом кондоминиума будут увеличены почти в два раза. На 2026 год минимальный размер взносов составит 0,016 МРП, что эквивалентно 70 тенге за один квадратный метр в месяц. В 2025 году взнос был 40 тенге.
Собранные средства расходуются на обслуживание и ремонт инфраструктуры дома, мелкий ремонт подъездов, поддержание чистоты и порядка на территории, а также на административные расходы. В квитанциях такие взносы могут называться «Текущие расходы», «Расходы на содержание жилья» или «Общедомовые нужды».
Сумма взноса зависит от площади квартиры или нежилого помещения собственника. Важно отличать эти взносы от отчислений на капитальный ремонт, которые используются для замены лифтов, ремонта кровли, фасада и других крупных работ.
Местные акиматы определяют минимальный размер взносов на управление объектом, который жильцы могут увеличить общим решением в зависимости от реальных расходов. За неуплату взносов собственникам грозят пени и взыскание через суд.
Собственники имеют право требовать отчет о поступлении и расходовании средств ежемесячно (до 20 числа следующего месяца) или ежегодно (до 1 апреля).