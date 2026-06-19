Тенге удерживает позиции: каким будет курс доллара в пятницу

По итогам торгов в четверг американская валюта закрылась на уровне 487,73 тенге, сохранив позитивный импульс для национальной валюты.
Что происходит на нефтяном рынке.
Одним из ключевых факторов для тенге остается ситуация на мировом нефтяном рынке.
В настоящее время инвесторы ожидают новостей, связанных с финальным этапом подписания соглашений между США и Ираном. На этом фоне рынок нефти перешел в стадию консолидации.
По оценкам аналитиков, эмоциональная составляющая, ранее поддерживавшая котировки, уже практически полностью учтена рынком.
Стоимость нефти марки Brent удерживается возле отметки 79,27 доллара за баррель.
Инвесторы сохраняют осторожность.
Несмотря на стабильность нефтяных цен, отношение инвесторов к рисковым активам остается сдержанным.
На глобальных финансовых площадках сохраняется осторожность в ожидании дальнейших сигналов по геополитической и экономической повестке.
Подобные настроения традиционно оказывают влияние на валюты развивающихся рынков, включая тенге.
Каким ожидается курс валют.
По оценкам экспертов, в пятницу основные иностранные валюты будут торговаться в следующих диапазонах:
доллар США — 480−490 тенге; евро — 555−568 тенге; российский рубль — 6,60−6,80 тенге; китайский юань — 72−73 тенге.
Аналитики отмечают, что динамика тенге в ближайшие дни во многом будет зависеть от внешнего фона, ситуации на сырьевых рынках и настроений глобальных инвесторов.
Почему это важно.
Курс тенге остается одним из ключевых индикаторов состояния экономики Казахстана. На его динамику влияют цены на нефть, международные финансовые рынки, внешнеполитические события и внутренний спрос на иностранную валюту.
Сохранение нефти вблизи высоких уровней и отсутствие резких внешних шоков пока поддерживают стабильность национальной валюты.