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В Саки завезли топливо — на каких АЗС есть бензин 19 июня

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости Крым. Топливо в Саках в свободной продаже появится в пятницу, 19 июня, с 10 утра. Об этом сообщила в своем канале в МАКС глава администрации города Юлия Предыбайло.

Источник: РИА "Новости"

К 10 часам утра в продаже на АЗС «АТАН» по ул. Евпаторийское шоссе, 79Б появится АИ-100. Заправиться смогут около полусотни автомобилей.

Кроме того, на АЗС, расположенной по адресу Евпаторийское шоссе, 80 В, в продаже будет АИ-92. Ориентировочно на сто автомобилей. Завезли также ДТ УЛЬТРА, также на 100 машин.

На заправках сети «ТЭС» с 10:00 также в продаже будет бензин марки АИ-95NP, примерно на сотню транспортных средств.

«Продажа на более 20 литров, налив в канистры запрещен. На АЗС будут дежурить должностные лица администрации», — напомнила руководитель.

Также в пятницу, 19 июня, продавать бензин на заправках сети «ТЭС» в Севастополе будут по QR-кодам. Исключением станут заправки «близнецы» на трассе «Таврида» в Верхнесадовом, сообщал губернатор региона Михаил Развожаев.

В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты — до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.

Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики РК. Данные о планируемом наличии топлива на АЗС на последующие сутки размещаются ежедневно до 21:00.

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