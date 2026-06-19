В Саки завезли топливо — на каких АЗС есть бензин 19 июня

В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты — до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.