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Свердловские аграрии перевыполнили план по посеву рапса и льна

Посевная в Свердловской области подходит к концу.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области практически завершилась посевная кампания. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер на заседании правительства. В Свердловской области уже завершили посев кукурузы и картофеля, зерновые культуры посеяны на 93,4% площади от плана, а овощи — на 90,7% площадей.

— В этом году земледельцы увеличили посевные площади технических культур — рапса и льна, и на сегодняшний день работы выполнены на 109% относительно плана, — отметил Денис Паслер.

Из-за обильных осадков аграрии немного отстают в посеве зерновых культур, однако они используют оставшиеся солнечные дни по максимуму, чтобы завершить в срок.

Напомним, что в этом году посевная кампания началась позже из-за затяжной весны. Аграрии приступили к работам на 10 дней позже, чем в прошлом году.