Свердловские аграрии перевыполнили план по посеву рапса и льна

В Свердловской области практически завершилась посевная кампания. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер на заседании правительства. В Свердловской области уже завершили посев кукурузы и картофеля, зерновые культуры посеяны на 93,4% площади от плана, а овощи — на 90,7% площадей.