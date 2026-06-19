Сечин сообщил о восьмикратном росте числа частных акционеров «Роснефти»

«За последние пять лет количество частных инвесторов в компанию выросло более чем в восемь раз, достигнув почти 1,7 млн человек, что, на мой взгляд, подчеркивает правильность выбранного курса, — сказал господин Сечин (цитата по ТАСС).— Отмечу, что такой рост стал рекордным среди крупнейших по капитализации компаний российского фондового рынка».