Сечин сообщил о восьмикратном росте числа частных акционеров «Роснефти»

За пять лет число частных акционеров «Роснефти» (MOEX: ROSN) увеличилось в восемь раз. Об этом сообщил глава компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров. Он отметил, что «Роснефть» придерживается своей дивидендной политики и выделяет деньги на эти цели непрерывно с 2000 года.
«За последние пять лет количество частных инвесторов в компанию выросло более чем в восемь раз, достигнув почти 1,7 млн человек, что, на мой взгляд, подчеркивает правильность выбранного курса, — сказал господин Сечин (цитата по ТАСС).— Отмечу, что такой рост стал рекордным среди крупнейших по капитализации компаний российского фондового рынка».
Среди крупнейших акционеров компании указаны «Роснефтегаз» (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат «РН-НефтьКапиталИнвест», 0,76% — ООО «РН-Капитал». На сегодняшнем собрании акционеры утвердили решение о выплате дивидендов по итогам 2025 года в размере 2,27 ₽ на акцию.