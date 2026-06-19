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Нижегородских бизнесменов научат работать с маркировкой ветеринарных препаратов

В Нижнем Новгороде пройдет тематический семинар.

Источник: Комсомольская правда

Представителей малого и среднего бизнеса, а также государственных учреждений Нижегородской области приглашают на бесплатный семинар, посвящённый правилам маркировки товаров для животных. Обучающее мероприятие организуют региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства совместно с центром помощи «Честный знак». Встреча запланирована на 29 июня в технопарке «Анкудиновка».

Перед участниками выступят представители регионального Центра маркировки, оператора системы «Честный знак», а также надзорных ведомств — Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Эксперты разберут алгоритм работы с системой при маркировке кормов и ветпрепаратов, особенности оборота маркированной продукции, а также требования закона и меры ответственности за нарушения. После лекционной части организаторы обещают индивидуальные консультации.

Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация по ссылке. Ограничений по кругу участников нет. Консультации по работе с маркировкой также доступны в Центре маркировки, региональном центре «Мой бизнес» и его филиалах. Мероприятие входит в систему мер поддержки в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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