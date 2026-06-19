Нижегородских бизнесменов научат работать с маркировкой ветеринарных препаратов

Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация по ссылке. Ограничений по кругу участников нет. Консультации по работе с маркировкой также доступны в Центре маркировки, региональном центре «Мой бизнес» и его филиалах. Мероприятие входит в систему мер поддержки в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».