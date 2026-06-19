Год на рынке: сервисы АТБ для селлеров набирают популярность

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) отмечает возросший интерес среди клиентов к пакетам услуг для предпринимателей, работающих на маркетплейсах. Продуктовая линейка была запущена год назад и объединяет в себе не только выгодное расчётно-кассовое обслуживание, но и партнёрские сервисы для автоматизации бизнеса, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Для селлеров доступны два основных пакета услуг. Так, «Старт Лайт» подойдет тем, кто недавно вышел на маркетплейсы. В него входит 30-минутная консультация с командой экспертов и консалтинговым агентством по налогам, ассортименту и закупкам.
«Смарт» же ориентирован на продавцов с опытом. Внутри пакета — управленческий учет, аналитика рекламы, отчет о движении денежных средств (ДДС), платёжный календарь, сравнение плана с фактом и складской учёт. Все данные собраны в одном окне.
Для индивидуальных предпринимателей в обоих тарифах предусмотрены переводы выручки себе на личные карты в рамках установленных лимитов. Также доступны кредиты для развития бизнеса.
Через каталог партнёрских решений клиенты АТБ могут централизованно управлять ключевыми процессами. Им доступны:
● оцифровка (управленческий учет) — вся экономика бизнеса с ключевыми метриками по магазину по каждому артикулу и склейке: процент выкупа, средняя стоимость логистики, доля рекламных расходов и другие;
● рука на пульсе — динамика заказов, продаж и рекламы по дням;
● аналитика рекламы — данные об окупаемости рекламных кампаний в связке с продажами и прибылью, а также поиск точек для роста;
● финансы — поступления и предстоящие платежи в одном окне по ДДС;
● план-факт — сравнение планов с реальными результатами, быстрый контроль просадок и других изменений;
● складской учёт — остатки и движение товаров под контролем, а также подсчет стоимости остатков товаров на складах.;
● онлайн-бухгалтерия «Эльба» — налоги и отчётность без лишних сложностей;
● поиск товаров и поставщиков — прямые поставки от производителя;
● оптимизация логистических и транспортных услуг.
По данным банка, среди всех партнёрских сервисов селлеры чаще всего выбирают управленческий учет. Это централизованная система по оцифровке финансов, благодаря которой селлеры видят точки экономии и роста своего кабинета. Инструмент охватывает весь спектр данных: от структуры расходов в денежном и долевом соотношении до детального ранжирования ассортиментных позиций по основным метрикам бизнеса: процент выкупа, рентабельность, ROI.
Получить дополнительную информацию об услуге и условиях ее предоставления можно на официальном сайте, в ближайшем отделении банка или по телефону горячей линии 8−800−775−88−88 (звонок по России бесплатный).
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО). Универсальная лицензия ЦБ РФ № 1810. Подробные условия на сайте банка atb.su. Реклама.Erid: 2Vfnxwg4crP.