Год на рынке: сервисы АТБ для селлеров набирают популярность

По данным банка, среди всех партнёрских сервисов селлеры чаще всего выбирают управленческий учет. Это централизованная система по оцифровке финансов, благодаря которой селлеры видят точки экономии и роста своего кабинета. Инструмент охватывает весь спектр данных: от структуры расходов в денежном и долевом соотношении до детального ранжирования ассортиментных позиций по основным метрикам бизнеса: процент выкупа, рентабельность, ROI.