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Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента

Zakon.kz собрал подборку курса доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 19 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Национальный банк РК установил курсы валют на 19 июня:

  • Доллар: 487,73 тенге.

  • Евро: 558,99 тенге.

  • Рубль: 6,63 тенге.

Курсы валют в обменных пунктах Астаны:

Средний курс покупки долларов: 484 тенге
Средний курс продажи долларов: 491 тенге.

Средний курс покупки евро: 558 тенге
Средний курс продажи евро: 568 тенге.

Средний курс покупки рубля: 6,25 тенге
Средний курс продажи рубля: 6,55 тенге.

Курсы валют в обменных пунктах Алматы:

Средний курс покупки долларов: 488 тенге
Средний курс продажи долларов: 489,5 тенге.

Средний курс покупки евро: 559 тенге
Средний курс продажи евро: 563 тенге.

Средний курс покупки рубля: 6,4 тенге
Средний курс продажи рубля: 6,46 тенге.

Курсы валют в обменных пунктах Шымкента:

Средний курс покупки долларов: 488 тенге
Средний курс продажи долларов: 490 тенге.

Средний курс покупки евро: 558 тенге
Средний курс продажи евро: 563 тенге.

Средний курс покупки рубля: 6,42 тенге
Средний курс продажи рубля: 6,48 тенге.

Важно: Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. Курсы могут колебаться в зависимости от времени.