Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента

Национальный банк РК установил курсы валют на 19 июня:
Доллар: 487,73 тенге.
Евро: 558,99 тенге.
Рубль: 6,63 тенге.
Курсы валют в обменных пунктах Астаны:
Средний курс покупки долларов: 484 тенге
Средний курс продажи долларов: 491 тенге.
Средний курс покупки евро: 558 тенге
Средний курс продажи евро: 568 тенге.
Средний курс покупки рубля: 6,25 тенге
Средний курс продажи рубля: 6,55 тенге.
Курсы валют в обменных пунктах Алматы:
Средний курс покупки долларов: 488 тенге
Средний курс продажи долларов: 489,5 тенге.
Средний курс покупки евро: 559 тенге
Средний курс продажи евро: 563 тенге.
Средний курс покупки рубля: 6,4 тенге
Средний курс продажи рубля: 6,46 тенге.
Курсы валют в обменных пунктах Шымкента:
Средний курс покупки долларов: 488 тенге
Средний курс продажи долларов: 490 тенге.
Средний курс покупки евро: 558 тенге
Средний курс продажи евро: 563 тенге.
Средний курс покупки рубля: 6,42 тенге
Средний курс продажи рубля: 6,48 тенге.
Важно: Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. Курсы могут колебаться в зависимости от времени.