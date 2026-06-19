Исторический особняк и ТЦ в Омске снова сошлись в суде

Этот судебный эпизод — не первый в истории противостояния вокруг исторического особняка и «Флагмана», возведённого в 2007 году. Ранее, в 2018—2019 годах, уже рассматривались иски прокуратуры и самого торгового комплекса о нарушении противопожарных норм и сносе пристроек. Тогда стороны частично устранили замечания, однако иск о противопожарном разрыве между зданиями — который составляет всего 20 сантиметров — так и остался камнем преткновения. Новый владелец памятника вновь инициировал судебное разбирательство. Суд привлёк к делу третьих лиц, назначено заседание.