«Роснефть» выплатит дивиденды за 2025 год

Всего на дивидендные выплаты «Роснефть» направляет не менее 50% чистой прибыли по МСФО за отчетный период. По итогам прошлого года показатель составил 293 млрд руб. Промежуточные дивиденды — 11,56 ₽ на акцию. Размер выплат за весь год достигнет 13,83 ₽ на бумагу. Список тех, кто вправе получить дивиденды, сформируют до 9 июля.