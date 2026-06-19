В Калифорнии вынесут на голосование налог до 5% для миллиардеров

В Калифорнии инициатива о разовом налоге для жителей и трастов с активами свыше $1 млрд получила право попасть в бюллетень всеобщих выборов 3 ноября 2026 года, сообщила секретарь штата Ширли Вебер.
По данным ее офиса, для допуска к голосованию инициатива должна была собрать 874 641 подтвержденную подпись — это 8% от числа голосов, поданных на губернаторских выборах в Калифорнии в 2022 году. При проверке по случайной выборке число действительных подписей превысило необходимый порог, говорится в сообщении.
Инициатива предусматривает разовый налог до 5% на активы налогоплательщиков и трастов стоимостью более $1 млрд. Под налог могут попасть бизнесы, ценные бумаги, произведения искусства, коллекционные предметы и интеллектуальная собственность. Недвижимость, а также некоторые пенсионные счета и накопления из расчета исключаются.
В случае одобрения 90% поступлений направят на здравоохранение, еще 10% — на продовольственную помощь или образовательные программы. По оценке законодательного аналитика и финансового управления штата, налог может принести «десятки миллиардов долларов» в течение нескольких лет, но в дальнейшем привести к снижению поступлений от подоходного налога на сотни миллионов долларов в год и более.
Сертификация инициативы назначена на 25 июня, если до этого ее не отзовет заявитель.
В январе сооснователи Google Сергей Брин и Ларри Пейдж начали переносить часть бизнес-структур из Калифорнии в Неваду. Эксперты связывали это с инициативой о разовом 5-процентном налоге на активы миллиардеров с состоянием более $1 млрд.
В феврале американский миллиардер Марк Цукерберг планировал покупку недвижимости в престижном районе Майами — как пишут The Wall Street Journal и Bloomberg, он пополнит ряды «сверхбогатых», переехавших во Флориду — штат с нулевым подоходным налогом.
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