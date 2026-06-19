В Калифорнии вынесут на голосование налог до 5% для миллиардеров

В случае одобрения 90% поступлений направят на здравоохранение, еще 10% — на продовольственную помощь или образовательные программы. По оценке законодательного аналитика и финансового управления штата, налог может принести «десятки миллиардов долларов» в течение нескольких лет, но в дальнейшем привести к снижению поступлений от подоходного налога на сотни миллионов долларов в год и более.