Ректор МГУ Садовничий вошел в совет директоров «Роснефти»

Новым членом совета директоров «Роснефти» был избран ректор Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с годового собрания. По данным агентства, господин Садовничий сменил в составе совета ректора РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина Виктора Мартынова.