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Ректор МГУ Садовничий вошел в совет директоров «Роснефти»

Новым членом совета директоров «Роснефти» был избран ректор Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с годового собрания. По данным агентства, господин Садовничий сменил в составе совета ректора РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина Виктора Мартынова.

Новым членом совета директоров «Роснефти» был избран ректор Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с годового собрания. По данным агентства, господин Садовничий сменил в составе совета ректора РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина Виктора Мартынова.

Всего в совет директоров вошли 11 человек. Среди них — замруководителя администрации президента России Максим Орешкин, председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, вице-премьер России Виктор Новак, глава «Роснефти» (MOEX: ROSN) Игорь Сечин и другие. Среди крупнейших акционеров «Роснефти» указаны «Роснефтегаз» (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%) и другие.

МГУ — ключевой вуз-партнер «Роснефти» последние 20 лет. Университет и компания сотрудничают по подготовке кадров, научным исследованиям, созданию инфраструктуры совместных проектов. На базе геологического факультета МГУ создан научный центр «Роснефти» по цифровым технологиям в нефтегазовой отрасли. На биологическом факультете открыты корпоративные магистерские программы «Геномика и здоровье человека» и «Алгоритмическая биология».

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