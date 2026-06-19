Добыча нефти и газа на «Сахалине-1» превысила план прежнего оператора на 20%

Проект «Сахалин-1» включает освоение трех морских месторождений: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Соглашение о реализации проекта было подписано российским правительством с ExxonMobil в 1995 году. Чайво было введено в эксплуатацию в 2005 году, Одопту — в 2010 году, Аркутун-Даги — в 2015-м.