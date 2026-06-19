«Ромир» узнал, что россияне стали реже считать кредиты «долговой ямой»

По данным «Ромир», 9 лет назад кредиты чаще ассоциировались с рисками и финансовыми проблемами (54%), а сегодня этот показатель сократился на 14% — до 40%. Возраст продолжает оказывать влияние на отношение к займам. Россияне старше 60 лет чаще считают кредит «долговой ямой», в то время как молодежь воспринимают его как инструмент для улучшения качества жизни.