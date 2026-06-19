«Ромир» узнал, что россияне стали реже считать кредиты «долговой ямой»

За последние 9 лет россияне стали более рационально и взвешенно относиться к кредитованию. Доля людей, считающих кредит «долговой ямой» сократилось на 14% с 2017 года, в то же время на 15% выросло число россиян, воспринимающих кредит как инструмент повышения уровня жизни, говорится в результатах исследования «Ромир».
Компания отмечает, что более половины респондентов (52%) за последний год не брали и не выплачивали кредиты, а 34% никогда ими не пользовались, что может говорить об осторожном отношении к кредитованию. При этом, в 2017 году доля россиян, никогда не бравших займы, достигала 65%.
По данным «Ромир», 9 лет назад кредиты чаще ассоциировались с рисками и финансовыми проблемами (54%), а сегодня этот показатель сократился на 14% — до 40%. Возраст продолжает оказывать влияние на отношение к займам. Россияне старше 60 лет чаще считают кредит «долговой ямой», в то время как молодежь воспринимают его как инструмент для улучшения качества жизни.
«В случае с кредитованием мы наблюдаем важную трансформацию: россияне стали воспринимать их более прагматично. За последние годы кредит постепенно превратился из источника тревоги в понятный финансовый инструмент, который оценивается через выгоду, удобство и реальные жизненные потребности», — заявила старший директор по работе с клиентами РОМИР Людмила Фукова.
Анализ структуры кредитного портфеля показал, что самыми востребованными остаются потребительские кредиты — за последний год их брали и выплачивали 19% граждан. Еще 10% пользовались займами не неотложные нужны, 8% для выплаты ипотеки и 7% — автокредиты. Самый заметный рост наблюдается в ипотечном и автокредитовании — с 3% до 8% и с 4% до 7% с 2017 года, соответственно.
В то же время россияне по-прежнему осторожны с крупными займами. 85% опрошенных заявили, что не будут брать займ в ближайший год и только 8% рассматривают такую возможность.
Исследование также показало, что процентная ставка кредита остается главным фактором для большинства заемщиков (56%), но ее значимость постепенно снижается. В 2017 году на данный показатель ориентировались 72% россиян. При этом растет внимание к удобству обслуживания.
В апреле исследование «Эксперт РА» показало, что средний чек по ипотеке достиг 4,9 млн руб. к концу 2025 года, увеличившись примерно на четверть (23%) год к году.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».