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«Роснефть» направила в бюджет России более 5 трлн руб. за прошлый год

«Роснефть» (MOEX: ROSN) суммарно направила в бюджет России более 5 трлн руб. по итогам 2025 года в виде налогов и других платежей. Об этом сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров.

«Роснефть» (MOEX: ROSN) суммарно направила в бюджет России более 5 трлн руб. по итогам 2025 года в виде налогов и других платежей. Об этом сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров.

«На протяжении многих лет компания остается крупнейшим налогоплательщиком Российской Федерации, играя ведущую роль в формировании доходов федерального бюджета и обеспечении социально-экономического развития страны», — сказал господин Сечин (цитата по «РИА Новости»).

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО за 2025 год составила 293 млрд руб. Это на 73% меньше, чем годом ранее. Показатель EBITDA сократился на 28,3%. В компании объяснили результат высокой ключевой ставкой ЦБ.

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