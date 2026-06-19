ФАС опровергла информацию об индексации тарифов на ЖКУ с 1 июля

В Федеральной антимонопольной службе опровергли сообщения о повышении тарифов на коммунальные услуги с 1 июля, передаёт ТАСС. В ведомстве заявили, что ежегодная индексация тарифов состоится с 1 октября 2026 года, и её уровень не превысит установленные правительством ограничения.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о планируемом росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2026 года. Однако в ФАС подчеркнули, что такие сообщения не соответствуют действительности.
ФАС будет внимательно следить за процессом установления тарифов в регионах и контролировать их соблюдение. При выявлении необоснованных затрат служба примет меры по их исключению из тарифов.
Планы по индексации тарифов в 2026 году.
В 2024 году правительство РФ утвердило средний уровень индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги на период с 2025 по 2027 годы. Согласно этому документу, предполагалось, что тарифы будут изменены с 1 июля 2026 года. Однако в конце ноября 2025 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее предельные значения индексации платы за коммунальные услуги на следующий год.
С 1 января 2026 года во всех регионах установлен единый предельный индекс изменения тарифов — 1,7%. С 1 октября 2026 года этот индекс будет варьироваться в зависимости от конкретного субъекта РФ.
В Москве предельный рост платы составит 15%, в Московской области — 12,8%. В Санкт-Петербурге максимальный индекс — 14,6%, а в Ленинградской области — 9,2%. В некоторых регионах, таких как Хакасия и Чукотка, предельный индекс будет ниже — 8%. В Ставропольском крае максимальный рост платы за коммунальные услуги составит 22%.
Как ранее сообщал сайт pravda-nn.ru, более 2,5 млрд рублей составляют долги нижегородцев по ЖКХ.