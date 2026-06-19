ФАС опровергла информацию об индексации тарифов на ЖКУ с 1 июля

В 2024 году правительство РФ утвердило средний уровень индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги на период с 2025 по 2027 годы. Согласно этому документу, предполагалось, что тарифы будут изменены с 1 июля 2026 года. Однако в конце ноября 2025 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее предельные значения индексации платы за коммунальные услуги на следующий год.