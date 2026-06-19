Союзники Киева выделят $1 млрд на оружие для ВСУ по схеме PURL

Программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — «Список приоритетных потребностей Украины») была запущена 14 июля 2025 года. С инициативой ее реализации выступили президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Схема финансирования появилась после того, как администрация США приняла решение прекратить безвозмездные поставки оружия ВСУ.
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