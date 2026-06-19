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Союзники Киева выделят $1 млрд на оружие для ВСУ по схеме PURL

Страны-союзники Украины намерены выделить $1 млрд на закупку вооружений в рамках инициативы НАТО и США под названием PURL. Об этом сообщают польские СМИ по итогам заседания Контактной группы по Украине, которое прошло в Брюсселе.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — «Список приоритетных потребностей Украины») была запущена 14 июля 2025 года. С инициативой ее реализации выступили президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Программа обеспечивает приобретение оружия американского производства для нужд Киева. Страны-союзники НАТО оплачивают закупку средств противовоздушной обороны, боеприпасов и запасных частей из арсеналов США, а затем направляют военную помощь украинской армии.

Схема финансирования появилась после того, как администрация США приняла решение прекратить безвозмездные поставки оружия ВСУ.

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