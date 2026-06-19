Сечин анонсировал запуск завода для комплекса «Звезда» в Приморье в 2029 году

По словам господина Сечина, строительство металлургического завода идет рядом со судостроительным кластером «Звезда», завод будет полностью в него интегрирован. Его мощность будет достигать 1,5 млн т в год. Основной продукцией предприятия станет крупноформатный стальной лист шириной до 4,5 м и длиной до 24 м. Такие листы помогают оставлять как можно меньше сварных швов на корпусе судна. Это ускоряет процесс строительства и повышает надежность конструкции. Глава компании отметил, что российские стальные листы «значительно превосходят зарубежные аналоги» по сочетанию размеров и физико-механических свойств.