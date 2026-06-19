46 брошенных автомобилей убрали с улиц Нижегородского района

Нижегородский район избавился от 46 брошенных и разукомплектованных автомобилей. Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.
С начала 2026 года с городских улиц убрали 46 непригодных для эксплуатации машин. В 29 случаях владельцы самостоятельно устранили проблему, ещё 17 транспортных средств эвакуировали профильные службы.
По словам главы администрации Нижегородского района Алексея Рыболовлева, выявление и вывоз брошенного транспорта идёт на постоянной основе. Такие автомобили обнаруживают во время инспекционных выездов, а также на основании обращений местных жителей.
Владельцам, получившим предупреждение о необходимости убрать машину, даётся 10 дней на решение вопроса. Если за этот срок транспортное средство не будет перемещено, его отправят на стоянку временного хранения, а затраты на эвакуацию и хранение впоследствии взыщут с собственника.
Ранее «вафельную» разметку нанесли на перекрестке в центре Нижнего Новгорода.