Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

46 брошенных автомобилей убрали с улиц Нижегородского района

В 29 случаях владельцы самостоятельно устранили проблему, ещё 17 транспортных средств эвакуировали профильные службы.

Нижегородский район избавился от 46 брошенных и разукомплектованных автомобилей. Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.

С начала 2026 года с городских улиц убрали 46 непригодных для эксплуатации машин. В 29 случаях владельцы самостоятельно устранили проблему, ещё 17 транспортных средств эвакуировали профильные службы.

По словам главы администрации Нижегородского района Алексея Рыболовлева, выявление и вывоз брошенного транспорта идёт на постоянной основе. Такие автомобили обнаруживают во время инспекционных выездов, а также на основании обращений местных жителей.

Владельцам, получившим предупреждение о необходимости убрать машину, даётся 10 дней на решение вопроса. Если за этот срок транспортное средство не будет перемещено, его отправят на стоянку временного хранения, а затраты на эвакуацию и хранение впоследствии взыщут с собственника.

Ранее «вафельную» разметку нанесли на перекрестке в центре Нижнего Новгорода.