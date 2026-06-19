46 брошенных автомобилей убрали с улиц Нижегородского района

Владельцам, получившим предупреждение о необходимости убрать машину, даётся 10 дней на решение вопроса. Если за этот срок транспортное средство не будет перемещено, его отправят на стоянку временного хранения, а затраты на эвакуацию и хранение впоследствии взыщут с собственника.