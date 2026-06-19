Стало известно, на что россияне всегда готовы взять кредит

Из всех перечисленных целей лидирует оплата медпомощи — её выбрали 46% участников. На втором месте образование (36%), на третьем — приобретение недвижимости (33%). Далее с большим отрывом следуют траты на отпуск или путешествия: на такой шаг согласны только 9% респондентов. Ещё реже россияне готовы занимать деньги на свадебные торжества — об этом заявили 6%. Самый низкий показатель у покупки гардероба: лишь 5% опрошенных допустили бы кредит на одежду и обувь, тогда как 94% твёрдо ответили, что никогда не стали бы оформлять займ на эти нужды.