Стало известно, на что россияне всегда готовы взять кредит

Более 45% граждан России допускают возможность взять заём в банке для покрытия расходов на лечение. Такие данные получены в ходе исследования. При этом займы на личные праздники или досуг большинство опрошенных считают неприемлемыми.
Из всех перечисленных целей лидирует оплата медпомощи — её выбрали 46% участников. На втором месте образование (36%), на третьем — приобретение недвижимости (33%). Далее с большим отрывом следуют траты на отпуск или путешествия: на такой шаг согласны только 9% респондентов. Ещё реже россияне готовы занимать деньги на свадебные торжества — об этом заявили 6%. Самый низкий показатель у покупки гардероба: лишь 5% опрошенных допустили бы кредит на одежду и обувь, тогда как 94% твёрдо ответили, что никогда не стали бы оформлять займ на эти нужды.
В ходе опроса выяснилось, что в настоящий момент 31% жителей страны уже имеют кредитные продукты, включая ипотеку, а 67% не имеют подобных обязательств. При этом примерно каждый четвёртый заёмщик тратит на ежемесячные платежи не менее 30% дохода семьи. Такая долговая нагрузка чаще встречается у определённых категорий: среди москвичей (35%), людей в возрасте от 30 до 44 лет (47%) и тех, у кого нет сбережений (35%).
Исследование проводилось методом телефонного интервью в период с 26 мая по 2 июня 2026 года. В нём приняли участие 1600 человек.
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