В Госдуме рассказали, чем завершился спор банков и маркетплейсов

Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РИА Новости, что противостояние между кредитными организациями и торговыми интернет-площадками полностью завершено. По его словам, все разногласия удалось снять в ходе переговорного процесса.
Парламентарий отметил, что представители обеих сторон достигли взаимопонимания и теперь не имеют претензий друг к другу. Он воздержался от подробностей достигнутого компромисса, однако подчеркнул, что диалог прошёл конструктивно и позволил нормализовать ситуацию на рынке.
Аксаков добавил, что изначально проблема казалась более узкой, но в процессе обсуждения выяснился её более масштабный характер. Тем не менее, именно тот конкретный конфликт, который возник между банками и маркетплейсами, по его оценке, исчерпан полностью.
Противоречия между сторонами обозначились в ноябре 2025 года. Тогда руководители пяти крупных банков направили обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину. В письме они выступили с инициативой закрепить обязательное единство цены на товары независимо от способа оплаты, а также ввести запрет на прямые скидки, акционные программы и бонусные начисления со стороны маркетплейсов.
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