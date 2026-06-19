От семейных драм до «Папиных дочек»: что смотрели, читали и слушали жители Пермского края в преддверии Дня отца

По данным онлайн-кинотеатра «КИОН», кинопредпочтения жителей региона возглавил детективный триллер «Резервация» режиссера Алексея Андрианова — напряженная история о мужчине, готовом на все, чтобы вытащить жену и ребёнка из загадочной аномальной зоны, где перестают действовать привычные законы реальности. Второе место занял французский триллер «Стервятники» Питера Дурунциса, в котором циничный журналист и его отважная дочь становятся напарниками в расследовании зловещего заговора, попутно заново открывая друг друга. Замыкает тройку лидеров остросюжетный детектив «Переговорщик» от режиссёра Нурбека Эгена и сценариста «Хрустального» Олега Маловичко, где гениальный психолог экстренных служб ищет ключ к сердцу не только захвативших заложников преступников, но и собственного сына-подростка. Рейтинг просмотров также пополнили комедия «Быть» и детектив «Потерянные».