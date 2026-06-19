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146 семей края проверили знания по финансам на фестивале сбережений и инвестиций

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В 21 муниципальном образовании края прошёл муниципальный этап III Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. Его участниками стали 146 семей, которые проверили свои знания в сферах сбережений, инвестиций и противодействия мошенничеству.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В 21 муниципальном образовании края прошёл муниципальный этап III Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. Его участниками стали 146 семей, которые проверили свои знания в сферах сбережений, инвестиций и противодействия мошенничеству.

Программа включала три задания: тестирование и квиз по бытовым вопросам, игра по страхованию, а также интерактивный практикум по уровням риска финансовых инструментов.

В каждом муниципалитете определена семья-победитель. Они примут участие в региональном этапе 20 июня в Красноярском филиале Финуниверситета. Победитель регионального этапа отправится в Москву на финал.

Фестиваль организован Финансовым университетом при Правительстве РФ при поддержке Минфина России в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности до 2030 года. В 2026 году мероприятия проходят в 31 регионе страны.