Как изменит страну цифровой рубль

Внедрение цифрового рубля вызовет изменение баланса между наличными и безналичными формами денег. Гознак пока не может точно спрогнозировать, как это скажется на объеме заказов на печать банкнот, но видит два перспективных направления для применения своих компетенций. Первое — интеграция смарт-контрактов в государственные информационные системы. Второе — создание сервисной инфраструктуры для подключения к платформе цифрового рубля.