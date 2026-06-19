Как изменит страну цифровой рубль

Внедрение цифрового рубля вызовет изменение баланса между наличными и безналичными формами денег. Гознак пока не может точно спрогнозировать, как это скажется на объеме заказов на печать банкнот, но видит два перспективных направления для применения своих компетенций. Первое — интеграция смарт-контрактов в государственные информационные системы. Второе — создание сервисной инфраструктуры для подключения к платформе цифрового рубля.
Широкое внедрение цифрового рубля запланировано на 1 сентября 2026 года. Банки будут обязаны предоставить клиентам функционал для проведения операций с цифровой национальной валютой. Торговые организации с годовой выручкой от 120 миллионов рублей должны будут подготовить свою инфраструктуру для приема цифровых рублей.