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Как изменит страну цифровой рубль

Гознак озвучил прогноз на будущее, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Внедрение цифрового рубля вызовет изменение баланса между наличными и безналичными формами денег. Гознак пока не может точно спрогнозировать, как это скажется на объеме заказов на печать банкнот, но видит два перспективных направления для применения своих компетенций. Первое — интеграция смарт-контрактов в государственные информационные системы. Второе — создание сервисной инфраструктуры для подключения к платформе цифрового рубля.

Широкое внедрение цифрового рубля запланировано на 1 сентября 2026 года. Банки будут обязаны предоставить клиентам функционал для проведения операций с цифровой национальной валютой. Торговые организации с годовой выручкой от 120 миллионов рублей должны будут подготовить свою инфраструктуру для приема цифровых рублей.