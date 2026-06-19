Нижний Новгород вошел в топ-10 городов России по числу электрозаправок

Нижний Новгород вошел в десятку российских городов с самым большим количеством общедоступных станций для зарядки электромобилей. В июне 2026 года в городе работают 112 электрозаправочных станций, что позволило ему занять седьмое место в общероссийском рейтинге. За год число ЭЗС в приволжской столице увеличилось на 3%, сообщают аналитики 2ГИС.