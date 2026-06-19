В Красноярске в три раза выросли продажи «яблочных» ноутбуков

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В городе вырос интерес к ноутбукам Apple — за первый квартал 2026 года их стали покупать в три раза чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным аналитиков Авито, основная часть продаж по-прежнему приходится на ресейл — около 90%, тогда как новые устройства занимают примерно 10%.
Чаще всего на вторичном рынке покупают ноутбуки ASUS, Apple и Acer. Также в число популярных брендов входят Lenovo и HP. При этом заметный рост продаж показали HUAWEI, MSI и HONOR. В целом средняя стоимость ноутбуков на вторичном рынке немного снизилась по сравнению с прошлым годом.
Среди новых ноутбуков лидируют Apple, Lenovo, ASUS, HONOR и MSI. Особенно сильно вырос спрос на Apple — продажи увеличились в три раза. Также заметный рост показали Lenovo и MSI.
Отдельно аналитики отмечают интерес к комплектующим для персональных компьютеров. Чаще всего покупают видеокарты, оперативную память, материнские платы, жесткие диски и процессоры. При этом быстрее всего растет спрос на оперативную память и жесткие диски.