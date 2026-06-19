В Красноярске в три раза выросли продажи «яблочных» ноутбуков

Чаще всего на вторичном рынке покупают ноутбуки ASUS, Apple и Acer. Также в число популярных брендов входят Lenovo и HP. При этом заметный рост продаж показали HUAWEI, MSI и HONOR. В целом средняя стоимость ноутбуков на вторичном рынке немного снизилась по сравнению с прошлым годом.