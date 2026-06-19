Россиянам объяснили, как сэкономить на ЖКХ летом

По оценке кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, совокупная экономия может достигать 48% при комплексном подходе к управлению потреблением, сообщает ИА DEITA.RU. Ключевыми инструментами для этого являются контроль за объёмами использования ресурсов, своевременная оплата счетов и использование законных механизмов для перерасчёта.
Одним из наиболее эффективных способов снижения трат является оформление перерасчёта платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов. Эта услуга доступна всем, кто планирует длительное отсутствие по месту жительства. Как пояснил эксперт, если жильцы не проживают в квартире более пяти полных календарных дней подряд, они имеют право на перерасчёт.
Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию или к региональному оператору, предоставив подтверждающие документы, такие как проездные билеты или путёвки. Важно учитывать, что день отъезда и день возвращения в расчёт не включаются.
Например, при 15-дневном отсутствии в июле и стандартной ежемесячной плате за мусор в 505 рублей, к оплате будет предъявлена сумма только за 16 дней, что составит 260,65 рубля. Таким образом, экономия на одной этой услуге за месяц может достичь почти 50%.
Экономист подчёркивает, что речь идёт не об аскетизме, а о концепции «умной экономии», основанной на анализе. Он рекомендует жителям отслеживать не только итоговые суммы в квитанциях, но и динамику объёмов потребления в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет.
Такой подход позволяет выявить аномалии и понять, насколько эффективно использовались ресурсы. Кроме того, Балынин напомнил о «скрытом» потреблении электроэнергии приборами, которые остаются в режиме ожидания даже после выключения из розетки.
Ещё одним важным аспектом является финансовая дисциплина. Несвоевременная оплата ЖКУ неизбежно влечёт за собой начисление пеней, а в качестве крайней меры — приостановку предоставления услуг. Повторное подключение после такой меры потребует дополнительных финансовых затрат, что полностью нивелирует любую экономию.