Россиянам объяснили, как сэкономить на ЖКХ летом

Например, при 15-дневном отсутствии в июле и стандартной ежемесячной плате за мусор в 505 рублей, к оплате будет предъявлена сумма только за 16 дней, что составит 260,65 рубля. Таким образом, экономия на одной этой услуге за месяц может достичь почти 50%.