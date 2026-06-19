Активы зернотрейдера пытаются продать в Ростовской области

В Ростовской области снова выставили на продажу активы известного зернотрейдера. На торгах планируют реализовать 100% уставного капитала предприятия, а также имущество, состоящее из нескольких земельных участков и объектов на них. Информацию опубликовали на портале ГИС Торги.