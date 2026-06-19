Нижегородец заплатил 344 тысячи рублей за кражу электричества

По информации энергетиков, с 2025 по 2026 год в регионе было выявлено 549 случаев безучетного потребления электроэнергии. Общая сумма ущерба составила около 20 миллионов рублей. Для сравнения, объема энергии, украденного по адресу-рекордсмену, хватило бы на непрерывную работу электрочайника мощностью 2 кВт в течение примерно двух с половиной лет.