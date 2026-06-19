В Коктебеле курорт за 17 млрд рублей начнут строить в 2027 году

По словам Тимура Власенко, архитектурная концепция комплекса разработана с учетом охраны культурного наследия и адаптирована к ландшафту Коктебеля. Форма зданий будет напоминать вулканические образования, иметь округлые очертания, органично вписывающиеся в окружающую среду. Основная высотность — мало- и среднеэтажная: главное здание гостиницы — шестиэтажное, строения в верхней части предгорья не превысят 15 м, в низине — до 30 м, девять этажей.