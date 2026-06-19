Автобусы в Арзамасе постепенно переводят на бескондукторную оплату

В Арзамасе продолжается поэтапный переход общественного транспорта на бескондукторную систему оплаты проезда. Уже сейчас стационарными терминалами оснащены 15 автобусов предприятия «Арзамаспассажиравтотранс», а до конца июля такое оборудование появится еще в десяти. В дальнейшем работу по оснащению подвижного состава планируют продолжить. Об этом сообщили в ГКУ Нижегородской области «Центр развития транспортных систем».