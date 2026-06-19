ЦБ снизил ключевую ставку до 14,25%

Как пояснили в ЦБ, рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года. Устойчивый рост цен, по оценке банка, снизился, но остается в диапазоне 4−5% в пересчете на год. В последние месяцы ускорился рост кредитования. Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии.