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ЦБ снизил ключевую ставку до 14,25%

19 июня в Москве состоялось заседание совета директоров Центробанка. По итогу обсуждения регулятор снизил.

19 июня в Москве состоялось заседание совета директоров Центробанка. По итогу обсуждения регулятор снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,5% годовых.

Как пояснили в ЦБ, рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года. Устойчивый рост цен, по оценке банка, снизился, но остается в диапазоне 4−5% в пересчете на год. В последние месяцы ускорился рост кредитования. Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии.

— Базовый сценарий Банка России предполагал, что на среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции. Однако сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 года может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики, чем в базовом сценарии, — пояснили в пресс-службе регулятора.

Следующее заседание Совета директоров Банка России — запланировано на 24 июля.