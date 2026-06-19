Центробанк снизил ключевую ставку до 14,25% 19 июня

В апреле-мае текущий рост цен с поправкой на сезонность замедлился до 2,1% в пересчёте на год после 8,7% в первом квартале 2026 года, а годовая инфляция на 15 июня составила 5,6%. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.