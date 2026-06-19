Центробанк снизил ключевую ставку до 14,25% 19 июня

19 июня 2026 года Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14,25% годовых.
Рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года, а устойчивый рост цен немного снизился, но остаётся в диапазоне 4−5% в пересчете на год.
В последние месяцы ускорился рост кредитования, а бюджетная политика на трёхлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее, что может потребовать более высокой траектории ключевой ставки. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, инфляционных ожиданий и рисков со стороны внутренних и внешних условий.
По прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до 4,5−5,5% в 2026 году, а в 2027 году и далее будет находиться на цели около 4%.
В апреле-мае текущий рост цен с поправкой на сезонность замедлился до 2,1% в пересчёте на год после 8,7% в первом квартале 2026 года, а годовая инфляция на 15 июня составила 5,6%. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.
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