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На Среднем Урале стали выдавать больше IT-ипотеки

В Свердловской области набирает обороты выдача IT-ипотеки.

Источник: Комсомольская правда

За первый квартал текущего года на Среднем Урале финансовые организации выдали IT-ипотек на сумму 1, 7 миллиарда рублей. В сравнении с прошлым годом этот показатель стал больше на 49,5%. Об этом информируют аналитики «Дом.рф».

По объему выданной айтишной ипотеки Свердловская область стала третьей по стране.

Абсолютным лидером признана Московская область, в которой выдано ипотечных кредитов на 3, 25 миллиарда рублей. Второе место отдано Республике Татарстан. Здесь объем IT-ипотек составил 1,8 миллиарда рублей.

На четвертом месте расположилась Новосибирская область — 1,46 миллиарда рублей. Пятая строчка отдана Краснодарскому краю. На юге России объем айтишных ипотек достигает 1, 15 миллиарда рублей.