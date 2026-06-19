Эксперт ЦМАКП: для роста инвестиций ключевую ставку нужно снизить до 7−8,5%

Эксперт указал на ключевую проблему текущей денежно‑кредитной политики: она стимулирует граждан и бизнес «сидеть в деньгах», а не вкладывать их в развитие. По словам Белоусова, причина не только в высокой стоимости кредитов, но и в привлекательной альтернативе — надёжных депозитах и облигациях федерального займа (ОФЗ). Инвестиционные проекты в таких условиях проигрывают по привлекательности: их окупаемость и риски остаются неопределёнными.