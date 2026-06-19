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Эксперт ЦМАКП: для роста инвестиций ключевую ставку нужно снизить до 7−8,5%

Эксперт указал на ключевую проблему текущей денежно‑кредитной политики: она стимулирует граждан и бизнес «сидеть в деньгах», а не вкладывать их в развитие.

Источник: Время

На инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Красноярск» Дмитрий Белоусов, заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), заявил, что для запуска масштабных инвестиций и устойчивого экономического роста ключевая ставка должна снизиться до уровня 7−8,5%. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

Эксперт указал на ключевую проблему текущей денежно‑кредитной политики: она стимулирует граждан и бизнес «сидеть в деньгах», а не вкладывать их в развитие. По словам Белоусова, причина не только в высокой стоимости кредитов, но и в привлекательной альтернативе — надёжных депозитах и облигациях федерального займа (ОФЗ). Инвестиционные проекты в таких условиях проигрывают по привлекательности: их окупаемость и риски остаются неопределёнными.

Для преодоления структурных ограничений экономике необходим:

рост ВВП порядка 3% в год; увеличение объёма инвестиций до 4,5% от ВВП.

Текущий уровень ключевой ставки этому не способствует. По оценке эксперта, оптимальный диапазон 7−8,5% позволит вписать инвестиции в разумные экономические циклы. При этом Белоусов подчеркнул, что важнее не конкретное значение ставки (например, 12% или 13%), а способность властей обеспечить высокий темп роста экономики в ближайшие пять лет с помощью монетарных и бюджетных инструментов.

На фоне этих рассуждений эксперт предостерег от излишнего увлечения плановыми методами управления экономикой. Он напомнил об опыте СССР и отметил: плановый сектор должен быть гибким и адаптироваться к новым вызовам, а не повторять ошибки прошлого.

Напомним, на последнем заседании 19 июня Центральный банк снизил ключевую ставку до 14,25%.