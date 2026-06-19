Эксперт ЦМАКП: для запуска инвестиций ключевую ставку нужно снизить до 7−8,5%

Главной проблемой Дмитрий Белоусов назвал не столько высокую стоимость кредитов, сколько альтернативу в виде депозитов. «Проблема в том, чтобы мы не конкурировали держанием денег с инвестициями. Мы создали ситуацию, когда проще и надёжнее держать деньги на счетах, держать деньги в ОФЗ, чем влезать в инвестиционные проекты, у которых непонятно, как они будут окупаться и что там будет происходить с костами. Давайте посидим в деньгах. Вот ЦБ создал такую ситуацию “давайте посидим в деньгах”», — пояснил Белоусов.